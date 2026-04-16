Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Jack Ryan: Ghost War, il lungometraggio che funge da continuazione diretta della fortunata serie conclusasi nel 2023. John Krasinski torna a vestire i panni dell’analista della CIA più famoso della cultura pop, in un capitolo che promette di elevare la tensione a livelli cinematografici. In questo nuovo capitolo, Ryan viene richiamato in servizio attivo quando una missione internazionale sotto copertura porta alla luce una pericolosa cospirazione legata a un’unità black-ops rinnegata. Il trailer mostra un Jack inizialmente riluttante, ormai abituato a una vita civile, che viene però convinto dal suo mentore James Greer (Wendell Pierce) a scendere nuovamente in campo.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Jack Ryan torna in azione: John Krasinski protagonista nel primo trailer di “Ghost War”

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Il trailer ufficiale di Jack Ryan: Ghost War facebook

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