Iran il Pentagono rivendica il controllo dei cieli ma non possiede la superiorità aerea

Il Pentagono ha dichiarato di controllare i cieli dell’Iran, ma gli esperti evidenziano che la superiorità aerea non è così scontata come si pensa. Le fonti ufficiali affermano di monitorare le rotte aeree e le attività militari nella regione, anche se non si parla di una supremazia totale. Analisti sottolineano come le operazioni aeree siano spesso più complesse di quanto appaia nei comunicati ufficiali.

Al Pentagono affermano di “ controllare i cieli dell’Iran “, ma secondo gli esperti la guerra aerea non è sempre così “semplice” come ci viene mostrata dai rapporti confezionati per essere diffusi all’opinione pubblica. Termini come “superiorità aerea” o “supremazia aerea” – definite, rispettivamente, la capacità di consentire a eventuali unità terrestri di condurre operazioni in dati settori e momenti senza “ interferenze proibitive ” da parte di una forza aerea avversaria; e il conseguimento di “ quel grado di superiorità aerea in cui l’aviazione nemica è incapace di opporre una resistenza efficace ” – vengono talvolta usati in modo improprio, minimizzando o oscurando i pericoli e quelle minacce che sono ancora in grado di abbattere e danneggiare gli aerei statunitensi.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran, il Pentagono rivendica il controllo dei cieli ma non possiede la “superiorità aerea” Notizie correlate Nuovi attacchi contro l’Iran, che rivendica il controllo dello stretto di HormuzIl generale iraniano Ebrahim Jabbari ha minacciato di colpire tutte le navi che cercheranno di attraversarlo. Dubois rivendica superiorità su Wardley negli allenamentiManchester si prepara ad ospitare una sfida cruciale nel panorama dei pesi massimi: un confronto per il titolo WBO tra due protagonisti con percorsi... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'Iran avrebbe sospeso tutti i canali di comunicazione con gli Usa - Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg; Escalatione nel Golfo: L'esercito americano rivendica massicci attacchi contro l'Iran, ma Teheran dimostra una continua capacità di rappresaglia. Guerra in Iran, la diretta | Trump: molto probabile un accordo entro fine aprile. Ma il Pentagono invia 10 mila soldatiIl presidente Usa parla di un’intesa possibile, ma allontana una proroga del cessate il fuoco: «Non ci sto pensando» ... milanofinanza.it Iran, abbattuti due caccia Usa: un pilota disperso. Teheran rivendica, tensione alle stelle nel GolfoLa guerra tra Stati Uniti e Iran segna una svolta critica con l’abbattimento, per la prima volta dall’inizio del conflitto, di un caccia americano nei cieli ... laprimapagina.it Iran e Usa non hanno raggiunto un accordo di proroga sul cessate il fuoco Il 15 aprile, secondo fonti iraniane, l'Iran non ha ancora acconsentito alla richiesta statunitense di prorogare di due settimane la tregua. Teheran ritiene che Washington dovrebbero ono - facebook.com facebook Trump corteggia Xi per piegare l'Iran. Voci di estensione della tregua (di N. Boffa) x.com