Inter Zaniolo torna nel mirino | si riapre la pista nerazzurra

Nell’ambito del calciomercato, si torna a parlare di Nicolò Zaniolo come possibile rinforzo per l’Inter. Il nome dell’attaccante è stato più volte menzionato nelle ultime settimane, alimentando discussioni tra gli addetti ai lavori. Al momento, non ci sono state conferme ufficiali, ma le trattative tra le parti sembrano proseguire. La situazione resta da seguire con attenzione, dato che il giocatore è stato più volte collegato al club nerazzurro.

Uno dei nomi più insistenti degli ultimi giorni riguardo il calciomercato dell’Inter è quello di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Roma e Atalanta ha attirato le attenzioni di diversi top club italiani dopo la stagione molto positiva con la maglia dell’ Udinese, che gli ha permesso di tornare a essere uno dei giocatori più apprezzati del panorama italiano. I friulani sembrano pronti a esercitare il diritto di riscatto a loro favore per “soli” 9 milioni di euro dal Galatasaray, anche se la permanenza in maglia bianconera anche per la prossima stagione appare improbabile. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno: Zaniolo infatti ha giocato in Primavera con la squadra nerazzurra vincendo anche uno Scudetto, senza mai però riuscire a esordire in prima squadra.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Zaniolo torna nel mirino: si riapre la pista nerazzurra Notizie correlate Calciomercato Inter, Muharemovic nel mirino dei nerazzurri: la strategia nerazzurra e gli ostacoli della trattativaCalciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Guidolin: «Crisi Bologna? La via d’uscita dev’essere una,... Inter Atalanta, esplode la rabbia nerazzurra: scatta il silenzio stampa! Nel mirino l’arbitraggio di ManganielloCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Zaniolo esalta, il Milan osserva. Inter-Muharemovic, la strategia; De Maggio: Zaniolo pronto a tornare in una big, c’è anche l’Inter. Il Napoli si è già mosso; SportMediaset: Dalla A alla Z di Zaniolo Video; Serie A, Runjaic: 'Zaniolo e Atta? Consiglio di rimanere all'Udinese'. Video. Inter, idea Zaniolo: ritorno possibile tra mercato e rilancioIl nome di Nicolò Zaniolo torna a circolare con insistenza negli ambienti di mercato: questa volta, sullo sfondo, riappare anche l’Inter, il club che lo aveva lanciato prima della cessione alla Roma n ... europacalcio.it Calciomercato Inter, una punta che salta l’uomo: torna ZanioloIl mercato dell'Inter è alla ricerca di un fantasista bravo nel dribbling per l'attacco di Chivu. Spunta l'ex Zaniolo dell'Udinese ... interlive.it Da Sommer e De Vrij ad Acerbi e Darmian: i veterani Inter all’ultimo ballo, la situazione aggiornata - facebook.com facebook GdS - Como in casa del Sassuolo, possibili cambi in chiave #Inter: le ultime x.com