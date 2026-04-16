L’Inter si trova al centro di una situazione che coinvolge sia aspetti tecnici che diplomatici, con il caso di Bonny che ha assunto una nuova rilevanza. Mentre la squadra si avvicina alla sfida decisiva contro il Cagliari, il calciatore francese, un tempo considerato un colpo di mercato, ora si trova in una posizione di riserva. La presenza di Pio Esposito si fa sempre più evidente, modificando gli equilibri all’interno della rosa nerazzurra.

L’ombra di Pio Esposito si è allungata definitivamente su Ange-Yoan Bonny. Ad Appiano Gentile, il vento è cambiato: mentre l’Inter si prepara a ricevere il Cagliari a San Siro per lo strappo decisivo verso lo Scudetto, il francese ex Parma è diventato un caso diplomatico e tecnico. Senza Lautaro Martinez, ancora ai box, la gerarchia di Cristian Chivu ha emesso la sua sentenza: il titolare accanto a Marcus Thuram è il giovanissimo talento italiano, non l’investimento da 23 milioni di euro dell’ultima estate. Il dato che agita i sonni di Marotta è impietoso: Bonny non segna dal 4 febbraio, quando il suo guizzo contro il Torino illuse tutti su una consacrazione immediata.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, il caso Bonny: da colpo di mercato a riserva di Esposito

Notizie correlate

Milan Inter, Stramaccioni sulle assenze nerazzurre: «Non ci sono le fonti di gioco. Ma Esposito e Bonny…»di Francesco AlipertaMilan Inter, Stramaccioni parla così ai microfoni di Dazn sulle assenze della squadra allenata da Cristian Chivu A pochi istanti...

Serafini dichiara: «L’Inter è favorita, Bonny ed Esposito hanno risolto il limite dell’attacco»Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il rigore folle fischiato contro l'Inter: Nico Paz colpisce Bonny e l'arbitro vede un fallo, il Var poi completa il disastro; Como-Inter, fallo di Bonny su Nico Paz: giusto rigore per Fabregas?; Contatto tra Bonny e Nico Paz in Como-Inter, l'analisi di Open VAR: Non c'è alcun fallo, il rigore andava tolto; Como-Inter, Bonny su Paz: era calcio di rigore? L'analisi.

Open Var, tutto sbagliato in Como-Inter: il giudizio dell'Aia su Massa e sala VarIl rigore concesso al Como contro l'Inter per il presunto fallo di Bonny su Nico Paz e quello negato al Parma contro il Napoli sotto la lente a Open Var. sport.virgilio.it

Inter, Chivu rompe il silenzio stampa e risponde a Conte: come sta Bastoni, il caso Bonny e il messaggio a ThuramIl tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, si ripresenta dinanzi le telecamere dopo il silenzio stampa annunciato post pareggio con l'Atalanta: il caso Bastoni e la risposta a Conte ... sport.virgilio.it

Passione Inter - facebook.com facebook

Si parla di Arsenal, Condò: “Esattamente come l’Inter di Inzaghi”. Di Canio: “Non proprio, perché…” x.com