La stampa spagnola ha commentato duramente l'eliminazione del Real Madrid, definendola un'ingiustizia e una vergogna. Le polemiche si sono concentrate sull'espulsione di Camavinga durante la partita contro il Bayern, con molti giornali madrileni che hanno espresso critiche nei confronti della decisione arbitrale. La vicenda ha suscitato reazioni di disappunto tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando il dibattito sulla correttezza delle decisioni prese durante l'incontro.

A Madrid non è finita al triplice fischio. L’eliminazione del Real Madrid contro il Bayern Monaco continua nel day after, cambiando solo palcoscenico: dall’Allianz Arena alle prime pagine dei giornali. Lì la partita viene riletta, smontata e soprattutto giudicata. E il verdetto, lato Madrid, è netto: il principale responsabile è l’arbitro Slavko Vincic. Nel mirino finisce l’episodio dell’86’, quando Eduardo Camavinga riceve il secondo giallo per aver trattenuto il pallone su una punizione dei bavaresi. Una decisione che accende la tensione e cambia l’inerzia della partita: nel giro di pochi minuti arrivano i gol di Luis Díaz e Michael Olise, che ribaltano definitivamente la sfida.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ingiustizia", "Vergogna": così la stampa spagnola commenta l'eliminazione del Real

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