Infantino categorico | L’Iran deve venire al Mondiale si sono qualificati Il nostro compito è quello di…

Il presidente della FIFA ha dichiarato con fermezza che l’Iran deve partecipare al prossimo Mondiale, sottolineando che il team si è qualificato e che spetta all’organizzazione garantire la loro presenza. La sua posizione si basa sul fatto che la qualificazione è avvenuta secondo le regole e i criteri stabiliti, e quindi non ci dovrebbero essere ostacoli alla partecipazione della squadra iraniana alla competizione internazionale.

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