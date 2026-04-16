Incidenti e salvataggi in centro a Castelfranco Emilia ma è solo una dimostrazione Coinvolti quasi 300 studenti
A Castelfranco Emilia si è svolta una dimostrazione sulla sicurezza stradale a cui hanno partecipato circa 300 studenti. Durante l’evento, sono stati simulati vari incidenti e operazioni di salvataggio nel centro della città. La dimostrazione ha coinvolto i giovani in attività pratiche e interattive, con l’obiettivo di trasmettere messaggi sulla prevenzione e l’importanza di rispettare le norme stradali.
La sicurezza stradale non è una percezione. E quindi può essere misurata, raccontata, insegnata.Anche in maniera divertente. Si fonda su questi presupposti il progetto didattico Abc, l’Autostrada del Brennero in Città, che torna di nuovo questa primavera a essere protagonista in sei città delle.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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