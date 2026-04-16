Incidenti e salvataggi in centro a Castelfranco Emilia ma è solo una dimostrazione Coinvolti quasi 300 studenti

A Castelfranco Emilia si è svolta una dimostrazione sulla sicurezza stradale a cui hanno partecipato circa 300 studenti. Durante l’evento, sono stati simulati vari incidenti e operazioni di salvataggio nel centro della città. La dimostrazione ha coinvolto i giovani in attività pratiche e interattive, con l’obiettivo di trasmettere messaggi sulla prevenzione e l’importanza di rispettare le norme stradali.