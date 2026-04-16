Inchiesta San Carlo indagate anche star internazionali della lirica I NOMI

Nelle ultime ore sono state eseguite perquisizioni negli uffici del teatro San Carlo di Napoli nell’ambito di un’indagine che coinvolge undici persone, tra cui l’ex sovrintendente. Tra gli indagati figurano anche alcuni artisti internazionali della lirica, senza che siano stati resi noti i loro nomi. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità legate alla gestione dell’ente e si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Perquisizioni negli uffici del teatro San Carlo di Napoli nell'ambito di un'inchiesta con 11 indagati fra i quali l'ex sovrintendente Stephane Lissner. La procura di Napoli ha delegato alla Guardia di Finanza un'indagine sulla gestione finanziaria della Fondazione che regge il Lirico in attività.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Lirica, 130 anni della Bohème: l’opera di Puccini torna al Teatro San Carlo È ”La bohème” il prossimo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 al Teatro di San Carlo: il capolavoro di Giacomo Puccini, nel 130esimo anno dalla... Inchiesta gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati: c'è anche LissnerNuovo blitz della guardia di finanza al Teatro San Carlo di Napoli: la procura ha disposto perquisizioni, sequestri di telefoni e acquisizioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Teatro San Carlo, 12 indagati per inchiesta sulla precedente gestione; Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli, 11 indagati tra cui ex sovrintendente Lissner; Inchiesta San Carlo, indagate anche star internazionali della lirica (I NOMI); Napoli, bufera sul Teatro San Carlo: 12 indagati tra star della lirica e vertici della Fondazione. Inchiesta gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati: c'è anche LissnerI reati ipotizzati, a vario titolo, sono truffa, peculato e falso. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati alcuni telefonini e acquisita documentazione ritenuta utile alle indagini ... napolitoday.it Teatro San Carlo, inchiesta sui conti: 12 indagati. Ci sono nomi eccellentiSi allarga l’indagine sulla gestione economica della Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, con dodici persone iscritte nel registro degli indagati. Tra i nomi figurano l’ex sovrintendente Stéphan ... ilmediano.com Tutto quello che c'e' nell'inchiesta giudiziaria sul teatro San Carlo - facebook.com facebook #Juorno #SanCarlo, #inchiesta sulla gestione: 12 #indagati tra cui #Lissner e #Spedaliere x.com