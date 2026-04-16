Incassa più di mille euro per l’assicurazione auto e poi scompare | denunciato falso broker nel Reggino

Da reggiotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane residente nel Reggino è stato denunciato dai carabinieri di San Luca per aver incassato oltre mille euro come premio di un’assicurazione auto e poi scomparso. L’indagine, condotta attraverso un’attenta attività investigativa, ha portato a scoprire una truffa online ai danni di un cittadino dell’area aspromontana. La procura di Locri ha aperto un fascicolo a carico del giovane.

È grazie a un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di San Luca che è stata smascherata una sofisticata truffa online ai danni di un cittadino del comprensorio aspromontano, con conseguente denuncia alla procura della Repubblica di Locri di un giovane residente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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