Incassa più di mille euro per l’assicurazione auto e poi scompare | denunciato falso broker nel Reggino

Un giovane residente nel Reggino è stato denunciato dai carabinieri di San Luca per aver incassato oltre mille euro come premio di un’assicurazione auto e poi scomparso. L’indagine, condotta attraverso un’attenta attività investigativa, ha portato a scoprire una truffa online ai danni di un cittadino dell’area aspromontana. La procura di Locri ha aperto un fascicolo a carico del giovane.

È grazie a un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di San Luca che è stata smascherata una sofisticata truffa online ai danni di un cittadino del comprensorio aspromontano, con conseguente denuncia alla procura della Repubblica di Locri di un giovane residente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Paga più di mille euro per l'assicurazione dell'auto ma è una truffa: cinque persone denunciateNei giorni corsi, a conclusione di una articolata attività investigativa, i carabinieri di Parma Centro hanno denunciato alla locale Procura della... Falso invalido totale truffa l’Inps con l’aiuto del fratello e incassa 28mila euro: denunciatoRiconosciuto invalido civile al 100 per cento con certificati medici falsi, un uomo avrebbe truffato l'Inps e incassato 28mila euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Multe stradali, Lecco incassa più di Sondrio; Guerra, big del petrolio incassano 30 milioni all'ora in extraprofitti; Dammi i soldi o ti ammazzo: terrore nel negozio in via Cerati, rapinatore in fuga con l'incasso; Becker da record: il trofeo dello Us Open 1989 venduto a oltre 300mila euro. Multe da record, quali sono i comuni che incassano di più in ItaliaNel 2025 i comuni italiani incassano 1,77 miliardi dalle multe: Milano, Roma e Firenze guidano la classifica, ma cambia tutto guardando i dati pro capite ... virgilio.it Multe, i comuni fanno il pieno: 1,77 miliardi incassati nel 2025. Milano prima, Firenze corre. Ecco la classifica di chi incassa di piùNel 2025 i Comuni hanno incassato 1,77 miliardi da multe stradali. Milano guida, Firenze cresce. RC auto stabile a marzo dopo i rincari ... affaritaliani.it Non si placa la furia di Trump su Meloni. La premier incassa, al lavoro le diplomazie x.com Buongiorno, cliente che vende su ebay ed emette scontrino con incasso carta di credito, ebay poi sposta i soldi sul suo conto oppure a volte incassa con paypal. Per paypal comunico il pos online, ma per i soldi che sposta ebay, faccio emettere scontrino non i - facebook.com facebook