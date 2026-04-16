In Viila Reale la mostra sul Regno d' Italia

A Villa Reale è aperta una mostra dedicata al Regno d’Italia, con esposizioni di uniformi dei carabinieri reali, memorabilia della regina Margherita, ritratti dei Savoia e un busto di Napoleone. L’allestimento include diversi oggetti storici che ripercorrono quel periodo. La mostra rimarrà accessibile al pubblico per un certo periodo, offrendo uno sguardo su alcuni aspetti della storia del regno.

Ci sono le uniformi dei carabinieri reali ma anche i memorabilia della regina Margherita, i ritratti dei Savoia e il busto di Napoleone. Pezzi unici collezionati con dedizione e sacrificio e che hanno caratterizzato la storia del Regno d'Italia, dalle origini della dinastia Sabauda, passando per.🔗 Leggi su Monzatoday.it

¿Por qué la Caída de Constantinopla cambió el Mundo

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