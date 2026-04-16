In tre mesi la polizia locale ha dato 40 multe e denunciato 3 persone per abbandono di rifiuti

In un arco di tre mesi, la polizia locale ha elevato 40 sanzioni e ha denunciato tre persone per abbandono di rifiuti. Le forze dell’ordine hanno concentrato i controlli nel centro storico, verificando episodi di smaltimento illecito dei rifiuti e scarichi non autorizzati. Le attività rientrano in un’azione di vigilanza mirata alla tutela dell’ambiente urbano.

La Polizia Locale di Parma ha intensificato le attività di controllo e accertamento nel centro storico, con particolare attenzione agli episodi di abbandono di rifiuti e agli scarichi abusivi. L’azione, condotta attraverso attività investigative e una presenza costante sul territorio, ha portato.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Stretta della polizia locale: denunce, sequestri e pioggia di multe per abbandono di rifiutiNelle ultime 48 ore, la polizia locale ha denunciato tre persone all'autorità giudiziaria per reati connessi alla circolazione stradale. Leggi anche: Abbandono di rifiuti, una piaga. In tre mesi 89 interventi: quattro denunce della Locale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Polizia Locale: 90 posti di controllo e otto patenti ritirate; Corse in moto sul Monte Fasce, maxi controlli della polizia locale: 123 multe in tre mesi; Milano, unità mobili per due mesi contro degrado e rapine: ecco dove saranno i nuovi presidi; Celebrata anche a Bologna la festa della Polizia, tre arresti al giorno negli ultimi mesi. Monte Fasce, maxi controlli contro velocità e guida pericolosa: 123 violazioni accertate in tre mesiMonte Fasce, maxi controlli contro velocità e guida pericolosa: 123 violazioni accertate in tre mesi ... msn.com Corse in moto sul Monte Fasce, maxi controlli della polizia locale: 123 multe in tre mesiDurante i weekend compresi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, sono stati organizzati servizi specifici di controllo lungo le strade della zona collinare, particolarmente frequentata da citt ... primocanale.it Sono tre i paesi commissariate, senza sindaco da oramai per diversi mesi. Nessun Comune andrà al ballottaggio perché sotto i 15 mila abitanti facebook