In tre di notte nel centro polivalente | svastiche e simboli osceni sul campo di padel

Nella notte, il centro polivalente “Sunset point srls” a Torre Vado è stato oggetto di un atto vandalico. Sul campo di padel sono state trovate svastiche e simboli osceni disegni sui muri e sul terreno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sopralluogo, ma non sono stati ancora identificati i responsabili. La proprietà ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

TORRE VADO (Morciano di Leuca) – Vandali colpiscono nella notte il centro polivalente “Sunset point srls”, impianto sportivo a Torre Vado, la marina di Morciano di Leuca. Secondo quanto ricostruito, tre individui con il volto travisato si sarebbero introdotti all'interno della struttura.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate In tre di notte negli impianti sportivi: svastiche e simboli osceni sul campo di padelTORRE VADO (Morciano di Leuca) – Vandali colpiscono nella notte il centro polivalente “Sunset point srls”, impianto sportivo a Torre Vado, la marina... Scritte sataniste e svastiche, choc al cimitero di Pesaro: vandalizzate le tombe anche con simboli osceniPESARO - Questa mattina il cimitero centrale di Pesaro è stato teatro di un grave atto di vandalismo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: CALCIO, vincono Codogno e Tribiano, per il Fanfulla è notte fonda; Pasqua di sangue. Notte di risse in centro con coltelli e bottiglie. Tre giovani in ospedale; Paura in pieno centro, giovane colpita con un pugno al volto e derubata: responsabile fermato dopo tre ore di caccia all'uomo; Massa, 46enne morto davanti al figlio di 11 anni: tre giovani fermati accusati di omicidio volontario, uno è minorenne. Rapine e molestie in centro nel Vicentino, arrestati tre giovaniTHIENE (VICENZA) (ITALPRESS) – Una scia di violenza che ha scosso il centro di Thiene nella notte tra il 27 e il 28 marzo. I Carabinieri hanno arrestato tre ... ilnordestquotidiano.it Pasqua di sangue. Notte di risse in centro con coltelli e bottiglie. Tre giovani in ospedaleCasalpusterlengo, mai la violenza era esplosa così in città. Il sindaco contatta il prefetto: Adesso serve un segnale forte. msn.com Manninger, quella notte al Bernabeu, la vocazione da falegname, l'amicizia con Buffon e Del Piero Del Direttore Guido Vaciago facebook