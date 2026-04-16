In Sicilia, la protesta degli autotrasportatori si è estesa anche al settore marittimo, coinvolgendo i pescherecci che hanno deciso di fermarsi a causa dell’aumento dei costi del gasolio. La decisione ha portato alla sospensione delle attività di pesca e ha generato ripercussioni sulla distribuzione dei prodotti marittimi. La mobilitazione si inserisce tra le azioni di protesta più ampie legate alle difficoltà causate dai rincari energetici.

Lo sciopero degli autotrasportatori iniziato alla mezzanotte di lunedì in Sicilia contro i rincari del carburante, provocati dalla guerra in Medio Oriente, si è estesa: la Federazione armatori siciliani e l’Associazione pescatori marittimi professionali hanno comunicato ufficialmente l’adesione del comparto pesca alla mobilitazione. L’obiettivo dello sciopero è bloccare l’arrivo di merci verso la grande distribuzione e verso i supermercati per spingere il governo e le amministrazioni a trovare una soluzione per mitigare il rialzo dei prezzi, in particolare di quelli del gasolio. Inizialmente lo sciopero era stato proclamato per cinque giorni...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Sicilia la protesta degli autotrasportatori si è estesa al mare

Notizie correlate

Leggi anche: Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori pugliesi: "Se ci fermiamo noi, si spegne il Paese"

Protesta degli autotrasportatori al Porto: un centinaio di persone incrocia le braccia contro il caro gasolioCon il prezzo del gasolio "alle stelle" nonostante il taglio delle accise, circa un centinaio di camionisti ha dato vita a una protesta al porto...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sciopero autotrasportatori fino al 18 aprile in Sicilia contro il caro carburante; Farmacie private, protesta in Sicilia: lunedì il sit-in a Palermo; Autotrasportatori in protesta, ma nessun allarme rifornimenti; Autotrasportatori, la protesta in Sicilia non si ferma nonostante i 25 mln annunciati dalla Regione: Non bastano.

In Sicilia la protesta degli autotrasportatori si è estesa al mareOra anche i pescherecci si sono fermati per i rincari del gasolio, con probabili conseguenze per il mercato italiano ... ilpost.it

Trasportatori, la protesta «non si ferma». E la Regione annuncia un piano da 25 milioni per il caro carburantiIl Comitato «ringrazia» Schifani e Galvagno, ma lo stop resta. A Palazzo d'Orleans intanto comunicacano che il pacchetto caro carburante sarà esteso anche all’agricoltura e alla pesca ... lasicilia.it

NOTO (SICILIA) Mi segnalano la presenza di ragazzi in strada con un pappagallino legato per la zampa. A quanto pare lo usano per far fare foto ai turisti. La Guardia di Finanza e i vigili urbani dove sono facebook

#Benzina, gasolio e carburanti: #Sicilia ancora tra le regioni con i rincari maggiori d'Italia. Ecco i prezzi medi di oggi x.com