In ricordo di Valeria Ruggiero | l’Aula Magna di Matematica intitolata alla docente scomparsa

L’Università di Ferrara ha organizzato una giornata in memoria della professoressa Valeria Ruggiero, docente di Analisi numerica nel Dipartimento di Matematica e Informatica. Durante l’evento, l’Aula Magna del dipartimento è stata intitolata alla sua memoria. La professore ha ricoperto il ruolo di prorettrice vicaria nel rettorato e, negli ultimi mesi, è stata rettrice dell’ateneo.

L’Università di Ferrara ha dedicato una giornata speciale alla memoria della professoressa Valeria Ruggiero, ordinaria di Analisi numerica del Dipartimento di Matematica e Informatica di Unife, prorettrice vicaria durante il rettorato di Patrizio Bianchi e, negli ultimi mesi del mandato, rettrice.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Omaggio a Giulio Ruffini. L’aula magna dell’Artistico sarà intitolata al pittoreSabato 18 aprile verrà intitolata l’aula magna del liceo artistico e musicale ’Nervi Severini’ alla memoria del noto pittore Giulio Ruffini (nella... Madre aggredisce docente di matematica in aula: insegnante finisce in ospedaleUna madre di due studenti ha fatto irruzione in un istituto professionale della provincia di Napoli durante l'orario di lezione e ha aggredito la...