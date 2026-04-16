In Malatestiana si apre Sguardi sul paesaggio il viaggio fotografico che omaggia i maestosi crinali appenninici
Sabato 18 aprile alle 11 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Sguardi sul paesaggio” nell’ala Moderna della Biblioteca Malatestiana. La mostra, curata da tre professioniste, presenta immagini che ritraggono i crinali dell’Appennino. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative dedicate al paesaggio e alla fotografia. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi.
Sabato 18 aprile, alle ore 11, nell’ala Moderna della Biblioteca Malatestiana inaugurerà la mostra fotografica “Sguardi sul paesaggio”, curata da Ilaria di Cocco, Graziella Guadagno e Laura Punzo. L’esposizione resterà visitabile fino al 3 maggio negli orari di apertura della Biblioteca.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Crinali appenninici sempre più industrializzati: 12 nuove torri eolicheArezzo, 15 febbrsio 2026 – Crinali appenninici sempre più industrializzati: 12 nuove torri eoliche alte 200 metri in area già interessata da oltre...
Un viaggio a lume di candela nella storia cesenate: la Malatestiana apre ai "Notturnali"Gli spazi della maestosa Biblioteca Malatestiana si aprono ancora una volta per le ormai celebri visite guidate a lume di candela: i “Notturnali”.
Contenuti di approfondimento
Argomenti più discussi: Il gioco più bello; In Malatestiana si apre la rassegna Il gioco pi bello: in programma letture, laboratori e storytelling; Arrigo Bugiani e i libretti di Mal’Aria, si apre la mostra che omaggia l'intellettuale maremmano; In Malatestiana tornano i Notturnali, le visite - spettacolo a lume di candela.
Dal 1950 e attraverso le generazioni. Sta per tornare la Sagra Musicale Malatestiana, giunta nel 2026 alla sua 77^ edizione. Teatro Amintore Galli Rimini Cultura - facebook.com facebook