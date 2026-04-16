Immigrazione clandestina e caporalato | tre arresti nei guai anche aziende agricole piacentine

Da ilpiacenza.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito di un’indagine condotta dalla Procura di Brescia, tre persone sono state arrestate e poste agli arresti domiciliari, mentre sono state notificate interdizioni temporanee a carico di alcune aziende agricole di Piacenza. La Guardia di Finanza di Rovato ha coordinato le operazioni, che hanno coinvolto anche episodi di immigrazione clandestina e caporalato. L’indagine ha portato alla luce attività illegali nel settore agricolo, con l’obiettivo di contrastare le pratiche illecite.

Al termine di una complessa indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, la Compagnia di Rovato della Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, con la contestuale notifica dell’interdittiva del divieto temporaneo di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sfruttamento dell'immigrazione clandestina e caporalato, denunciato imprenditore; Caporalato, immigrazione clandestina e frode: 3 arresti e sequestri per oltre 19 milioni di euro; Immigrazione clandestina e caporalato in agricoltura da Brescia a Piacenza: tre arresti e oltre 19 milioni sequestrati dalla Finanza; Caporalato, frodi e sfruttamento dell'immigrazione clandestina: tre arresti e 12 denunce.

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