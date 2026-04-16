Ilaria salvata Bettino no | il fumus negato

Ieri un'agenzia di stampa ha riportato che il Parlamento ha respinto la richiesta di arresto di un senatore coinvolto in un procedimento giudiziario. La notizia è stata diffusa con alcune imprecisioni, successivamente corrette. In particolare, si è chiarito che non c'era un fumus per l'arresto del senatore, e che invece alcune altre persone coinvolte sono state salvate dall'applicazione della misura cautelare.

L'errorino di Adnkronos è il meno, anzi, diventa utile: ieri l'agenzia ha scritto che il Parlamento europeo ha ipotizzato un fumus persecutionis ai danni di "Ilaria Salis come Craxi" ma avrebbe dovuto specificare, forse, che per l'indagato Craxi il fumus fu escluso: per Ilaria Salis no, Strasburgo (apprendiamo) ha scritto di "elementi concreti" da cui desumere che un processo avrebbe potuto recare pregiudizio alla sua attività politica di eurodeputata. Paroloni. Lo si legge in un fascicolo che riassume anche quel genere di indizi a carico della Salis (tre ipotesi di lesioni potenzialmente mortali) che i processi servono apposta per validare o no.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilaria salvata, Bettino no: il fumus negato Notizie correlate Leggi anche: "Fumus persecutionis": ecco perché il Parlamento Ue ha concesso l'immunità a Ilaria Salis LIETO COLPO DI SCENA! Rebecca Passler sarà alle Olimpiadi! Prevale il “fumus boni iuris”Dopo giorni difficilissimi per Rebecca Passler si riaprono le porte dell’attività agonistica.