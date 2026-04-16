Il vignettista Alfredo Malagola in mostra alla biblioteca Classense
Venerdì 17 aprile alle 17.30 si inaugura alla Manica Lunga della Biblioteca Classense una mostra dedicata al vignettista Alfredo Malagola. L'esposizione presenta una selezione di lavori realizzati dall'artista nel corso della sua carriera. La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni successivi all'inaugurazione, offrendo l'opportunità di ammirare le sue creazioni. L'evento è aperto a chi desidera approfondire il lavoro di Malagola nel campo della vignetta.
Inaugura venerdì 17 aprile alle 17.30 alla Manica Lunga della Biblioteca Classense la mostra Alfredo Malagola. La modestia del grande umorismo, a cura di Nevio Galeati e dell’associazione culturale Pa.Gi.Ne. Allestita in collaborazione con la Biblioteca Classense, l’esposizione che sarà.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Esposizione Alfredo Malagola. La modestia del grande umorismoL’esposizione offre uno sguardo completo sull’opera di Malagola, mettendo in luce la sua capacità di raccontare con leggerezza e intelligenza i cambiamenti della società del suo tempo. ravennaedintorni.it
La Manica Lunga della Classense ospita una nuova esposizione! La mostra a cura di Nevio Galeati e dell’Associazione culturale Pa.Gi.Ne. intitolata “Alfredo Malagola. La modestia del grande umorismo”, inaugura venerdì 17 aprile alle ore 17.30. - facebook.com facebook