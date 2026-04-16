Il torinese Michele perde 90mila euro a L' Eredità | tutta colpa di una N di troppo
Un bellissimo debutto a L'Eredità, una vittoria sfiorata a La Ghigliottina, ma alla fine purtroppo i 90mila euro del montepremi, alla prima grande occasione, sono andati persi. Michele, di Verolengo, volontario del servizio civile, ha conquistato il gioco finale nella puntata di ieri, mercoledì.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Eleonora, la campionessa torinese de L'Eredità perde altri 100 mila euro: otto volte a La Ghigliottina senza vittoria
L'Eredità, Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima: "Deve restituire il denaro"Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.