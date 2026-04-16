Il Rotary Club Lanciano alla Fiera dell' agricoltura per promuovere l' ambulatorio solidale
Il Rotary Club Lanciano parteciperà alla Fiera dell’agricoltura di Lanciano, che si svolgerà dal 17 al 19 aprile 2026. Lo stand sarà dedicato alla promozione dell’ambulatorio solidale aperto nel quartiere Santa Rita un anno fa. La presenza al evento mira a far conoscere i servizi offerti dall’ambulatorio e a coinvolgere la comunità locale.
Il Rotary Club Lanciano sarà presente alla Fiera dell’agricoltura di Lanciano, in programma dal 17 al 19 aprile 2026, con uno stand dedicato alla promozione dell’ambulatorio solidale, aperto un anno fa nel quartiere Santa Rita. Nel corso della manifestazione, i soci del Club accoglieranno i.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Innovazione, giovani e sostenibilità, ecco la 64esima Fiera Nazionale dell’Agricoltura
Notizie correlate
Al via la Fiera dell'agricoltura a Lanciano, le Asl abruzzesi scendono in campo per la prevenzioneSi alza domani, venerdì 17 aprile 2026, il sipario sulla 64^ Fiera dell’agricoltura di Lanciano, evento di riferimento per il settore agricolo che si...
“Il Valore di un Gesto”: grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle TelesinaCornice dell’iniziativa è stato il suggestivo scenario de “Il Fiasco di Vino” a Telese.
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Il Rotary Club Lanciano alla Fiera dell’Agricoltura per promuovere la salute solidale; Ella Aps e Casa di Giorno lanciano un bando per sostenere le donne fragili; Missione Save the Coast - Lascia solo le impronte il Lions Club Lanciano Frentania in azione per l’ambiente.
Il farmacista diventa alleato contro il tumore del colon: il Rotary porta lo screening in farmacia Meno del 40% dei lombardi tra i 50 e i 74 anni aderisce ai programmi di prevenzione. Sette club rotariani, con il supporto di ATS Milano/Lodi e Como, lanciano un facebook