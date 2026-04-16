Il progetto Martina all' istituto Fermi lezione sulla prevenzione dei tumori
Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori. È quanto vissuto dagli studenti dell'Istituto "Fermi" di Aragona nell'ambito del progetto Martina, iniziativa nazionale dei Lions Clubs che punta a sensibilizzare i giovani sui corretti stili di vita.L'incontro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Progetto Martina, il Lions Club Alghero in prima linea per la lotta contro i tumori; Ad Acquaviva delle Fonti prevenzione oncologica con il Progetto Martina; Alghero, il Teatro Civico si tinge di prevenzione: duecento studenti a lezione di vita con il Progetto Martina; Servizio Civile Universale 2026: opportunità per i giovani, c’è il progetto Partiamo da Qui.
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