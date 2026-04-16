Il prezzo del PUN, il tariffario dell’energia elettrica in Italia, si situa a 0,130 euro per kilowattora, aggiornato al 16 aprile 2026. Questa cifra rappresenta l’andamento odierno e le variazioni orarie che si sono manifestate nel corso della giornata. Il valore è stato rilevato e comunicato in modo ufficiale, senza ulteriori analisi o commenti.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 16 Aprile 2026 si attesta a 0,130 €kWh. Analizzando la giornata precedente ( 15 Aprile 2026 ), il prezzo orario ha registrato una forte variabilità: il valore minimo è stato di 0,107 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,166 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (13:00-15:00), mentre le più costose si sono concentrate in prima serata (dalle 20:00 alle 22:00). Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare attentamente le fasce orarie per ottimizzare i costi energetici, soprattutto per chi ha contratti indicizzati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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