Venerdì alle 16:10 si torna a seguire le vicende dei personaggi de Il paradiso delle signore, soap trasmessa da Rai 1 dal 2015. Nell’episodio previsto per il 17 aprile 2026, si parlerà dei dubbi di un personaggio chiamato Mimmo, che si troverà coinvolto in nuove situazioni. La puntata continuerà a raccontare le storie dei protagonisti nel contesto della celebre soap.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 150. Ecco le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026. Nella puntata precedente giovedì 16 aprile. Ma dove eravamo rimasti? Nella puntata di giovedì 16 aprile vi avevamo lasciati così. Johnny sente una conversazione tra Cesare e Irene che finisce per ferirlo mentre al Paradiso si decide di onorare il ricordo di Totò appendendo un manifesto commemorativo in Galleria.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 17 aprile 2026: i dubbi di Mimmo

Notizie correlate

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Agata svela il suo segreto a MimmoNuovi turbamenti arrivano al Paradiso delle Signore 10: Agata finalmente apre il suo cuore a Mimmo e svela cosa la rende così inquieta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 aprile 2026: Mimmo inizia a sospettare qualcosaNuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore: nella puntata del 16 aprile (alle 16.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 aprile 2026: Mimmo inizia a sospettare qualcosa; Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 16 aprile 2026: un regalo misterioso per Agata; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026; Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Agata svela il suo segreto a Mimmo.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 17 aprile 2026: i dubbi di MimmoDopo aver ricevuto un misterioso regalo, i dubbi di Mimmo verso Agata diventano sospetti: trama de Il paradiso delle signore del 17 aprile ... dilei.it

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 aprile 2026| Mimmo ha dei dubbi, una spiacevole notizia turba RosaLe anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano cosa succederà giovedì 16 aprile 2026, una scoperta delude Rosa. ilsussidiario.net

#Calcio, serie C. Il @Catania richiama in panchina Mimmo Toscano. La stagione di Viali in rossazzurro si è conclusa. Ora toccherà alla squadra difendere il secondo posto in classifica a due gare dai play-off @TgrRai #IoSeguoTgr x.com

Il Catania fa dietrofront: fallimento Viali, torna Mimmo Toscano (esonerato immeritatamente) - facebook.com facebook