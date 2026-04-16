Il papà del calciatore 15enne picchiato in campo | Pestato dopo aver segnato il gol è scosso e non se ne capacita

Durante una partita di calcio giovanile under 16, il padre di un ragazzo di 15 anni ha riferito che suo figlio è stato aggredito e picchiato dopo aver segnato un gol nel corso del recupero del match. L'episodio è avvenuto mentre la partita stava per terminare, con quattro minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Il giovane, ancora scosso dall’accaduto, non riesce a spiegare cosa sia successo.

“La partita stava finendo, eravamo nel recupero del match di campionato giovanile interprovinciale allievi under 16: quattro minuti di recupero decretati dall'arbitro, poi tutti ce ne saremmo andati sotto la doccia. Succede che in quel recupero mio figlio segna, esulta e si toglie la maglia.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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