il napoli era ambizioso anche quando comprava lavezzi e kvara

Negli ultimi anni, il Napoli ha investito in giocatori come Lavezzi e Kvara, evidenziando un desiderio di crescita e competitività. Attualmente, il club si trova ad affrontare l’età media della rosa, che molti definiscono avanzata. Questa situazione è diventata oggetto di discussione costante, tanto da essere considerata una delle notizie principali nel mondo del calcio locale.

Il Napoli è vecchio. È il refrain di questi giorni. La notizia – da tempo considerata la più importante nel Calcio Napoli – ha sfondato il muro ed è ormai di dominio quotidiano. Oggi ne scrive ancora la Gazzetta dello Sport. Il Napoli ha necessità di tornare a fare il Napoli dal punto di vista imprenditoriale. Vanno cercati – e trovati – calciatori di prospettiva (gli ormai proverbiali acquisti prospettici di cui parlava Pier Paolo Marino nell’aera mesozoica del Napoli) con cui poter realizzare plusvalenze. È questo il nodo attorno a cui girerà il confronto tra De Laurentiis e Antonio Conte. C’è chi sostiene che l’allenatore non accetterà una visione del genere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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