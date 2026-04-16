Il Mattino | Rrahmani sorride e vede la Lazio Attesa per il capitano Di Lorenzo

Nel match di andata contro la Lazio, il difensore ha segnato il suo unico gol stagionale. Durante l'allenamento successivo, è stato visto sorridere e sembra aver già in mente la prossima sfida contro la stessa squadra. L’attesa per il capitano Di Lorenzo cresce, mentre la squadra si prepara a questa partita importante. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata riguardo alle condizioni dei giocatori o alle strategie in vista dell'incontro.

"> NAPOLI – Contro la Lazio, all’andata, aveva trovato il suo unico gol stagionale. Ora Amir Rrahmani è pronto a ripartire proprio dai biancocelesti. Come riporta Il Mattino, il difensore kosovaro torna a disposizione di Conte dopo sette partite ai box, mettendosi alle spalle una stagione segnata da infortuni e difficoltà, come evidenzia Il Mattino. Per Rrahmani si tratta di un rientro importante, soprattutto dopo aver saltato ben 20 partite in questa stagione: un dato mai registrato nelle sue annate in azzurro. Tre infortuni, altrettanti stop e anche la delusione per il mancato Mondiale con il Kosovo hanno reso il suo percorso particolarmente complicato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Rrahmani sorride e vede la Lazio Attesa per il capitano Di Lorenzo” Notizie correlate Repubblica: “A Genova senza Di Lorenzo e tifosi. Lobotka capitano, torna Rrahmani”"> Il copione non cambia e anche febbraio si apre in salita per il Napoli, chiamato a fare i conti con un’emergenza che sembra non avere fine. Rrahmani e Di Lorenzo non recuperano per il Parma. L’obiettivo è riaverli a disposizione contro la LazioNelle ultime settimane Antonio Conte ha ritrovato pedine fondamentali per il suo Napoli. Panoramica sull’argomento Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di ConteContro la Lazio, all'andata, era arrivata non solo la sua prestazione migliore della stagione, ma anche il suo unico gol di tutto l'anno. Un anno complicato per Amir Rrahmani a ... ilmattino.it Rrahmani convocato per Napoli-Lazio. Frenata per il rientro di Di LorenzoIl difensore kosovaro sarà convocato per la gara Napoli-Lazio. Si allunga invece il recupero di Giovanni Di Lorenzo. areanapoli.it