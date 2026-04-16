Il marchio spagnolo ABARCA ha presentato in Italia la sua nuova collezione PE26, caratterizzata da uno stile che combina tradizione e design con influenze mediterranee. La collezione include vari capi di abbigliamento e accessori pensati per il mercato locale. L'azienda ha annunciato l'espansione della sua presenza nel paese, mantenendo fede alla filosofia di sviluppare prodotti che riflettano l'identità mediterranea e il patrimonio artigianale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Fedele alla sua filosofia, ABARCA continua a sviluppare modelli di calzature sostenibili, realizzati da artigiani locali con materie prime naturali e riciclabili, 100% spagnole MILANO, ITALIA – EQS Newswire – 16 aprile 2026 – La firma ABARCA, specializzato in calzature artigianali in juta realizzate in Spagna, presenta la collezione Primavera–Estate 2026 come un’evoluzione naturale della propria identità: tradizione mediterranea, design essenziale e qualità senza artifici, valori profondamente condivisi con la cultura italiana. Tutti i modelli sono realizzati con materiali naturali e pregiati come cotone, lino e pelle, cuciti a mano e rifiniti con l’iconica suola vegetale in juta.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il marchio spagnolo ABARCA approda in Italia con la sua nuova collezione PE26: tradizione, design e spirito mediterraneo

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