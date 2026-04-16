Il manifesto di Moreno-Gama il ragazzo che voleva fermare l'IA | l'attentato ad Altman era solo il primo passo

Un giovane di 20 anni ha scritto un manifesto in cui esprimeva la volontà di distruggere l'intelligenza artificiale, evidenziando i rischi che questa comportava. Poco dopo, ha attaccato la villa di un noto CEO di una società specializzata in intelligenza artificiale. L’evento ha rappresentato il primo passo di un’azione che, secondo le fonti, avrebbe seguito le dichiarazioni del ragazzo.

Prima di attaccare la villa di Sam Altman, CEO di Open AI, il ventenne Daniel Moreno-Gama aveva scritto un manifesto per denunciare i pericoli dell'intelligenza artificiale e affermare la propria volontà di fare tutto il possibile per distruggerla. Il giovane faceva parte di una community di scettici convinti che l'IA rappresenti una minaccia per l'umanità e nei post pubblicati sui social insisteva sulla necessità di colpire le Big Tech, descritte come una lobby di burattinai senza scrupoli pronti a consegnare il futuro del pianeta nelle mani delle macchine.🔗 Leggi su Fanpage.it

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