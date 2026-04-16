Il look da discoteca di Elodie | indossa il tubino da quasi mille euro per la serata con Franceska e Gaia

Elodie ha partecipato a una serata in discoteca insieme a Franceska Nuredini e Gaia. La cantante ha indossato un tubino dal valore di circa mille euro, scelta che ha attirato l’attenzione dei presenti. La serata si è svolta in un locale frequentato da personalità note nel panorama dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo. Nessuno dei partecipanti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’evento.

Elodie ha trascorso una serata in discoteca in compagnia di Franceska Nuredini e Gaia. Chi ha firmato il suo mini dress borchiato?.🔗 Leggi su Fanpage.it Il bacio tra Elodie e Franceska in discoteca Notizie correlate Sal Da Vinci dopo Sanremo indossa la t-shirt da quasi mille euroA pochi giorni dalla vittoria sanremese con Per sempre sì, Sal Da Vinci è tornato ad apparire in pubblico. Elodie, il bacio in discoteca con la ballerina Franceska Nuredini. È nato un amore?La storia d'amore tra Elodie e Franceska Nuredini sembra proseguire a gonfie vele. Panoramica sull’argomento Elodie filmata troppo da vicino in discoteca con Franceska: la sua reazione diventa viraleI gossip su Elodie non mancano mai. Se bastano delle semplicissime foto che svelano come ha passato le vacanze di Pasqua insieme al suo amore Franceska Nuredini per generare moltissime notizie e a ... rds.it Elodie, il bacio in discoteca con la ballerina Franceska Nuredini. È nato un amore?I fan della 35enne ne sono certi: archiviata la lunga relazione con Andrea Iannone, iniziata nel 2022, Elodie ha ritrovato la felicità tra le braccia di Frankesca, 23 anni, una delle figure di punta ... gazzetta.it