il giorno peggiore

Una donna si trova all’interno di un edificio colpito da bombardamenti, mentre cerca di attendere l’arrivo dei soccorsi. La scena si svolge in un contesto di conflitto armato, con le pareti danneggiate e l’ambiente segnato dalla distruzione. La donna resta ferma, in attesa di aiuto, mentre i rumori delle esplosioni e i crolli si fanno sentire. La situazione rimane tesa e difficile da gestire.

Una donna intrappolata in un edificio bombardato dall’esercito israeliano aspetta i soccorsi. I rappresentanti di Tel Aviv e Beirut si sono incontrati a Washington il 14 aprile, ma le ostilità nel sud del Libano non si sono fermate. Da quando Israele ha ripreso la sua offensiva in Libano il 2 marzo, dopo gli attacchi del gruppo sciita Hezbollah in sostegno dell’Iran, sono state uccise duemila persone. L’8 aprile è stato il giorno più sanguinoso, con almeno 250 vittime in una serie di bombardamenti che hanno colpito anche la capitale. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali.🔗 Leggi su Internazionale.it

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