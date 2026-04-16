Nella zona della Continassa si percepisce un’atmosfera di attesa, con un silenzio che sembra pesare nell’aria. La tensione si concentra sulle prossime mosse, mentre in campo si preparano a affrontare un momento cruciale. La presenza di alcuni protagonisti è evidente, ma nessuno si sbilancia, lasciando che siano i fatti a parlare. La situazione si sviluppa senza annunci ufficiali, mantenendo un’atmosfera di incertezza.

L’aria della Continassa si è fatta rarefatta, satura di un silenzio che precede le decisioni irrevocabili. Non è più solo una questione di cifre, di decimali o di bonus legati alle presenze; è lo scontro frontale tra la storia millenaria di un club che deve ritrovare la propria sostenibilità e l’ambizione individuale di un centravanti che non accetta il ridimensionamento del proprio status. Damien Comolli ha tracciato una linea nella sabbia, un confine invalicabile dove il romanticismo cede il passo alla ferrea logica dei bilanci. Chiedere a Dusan Vlahovic di dimezzare il proprio regno economico non è un invito alla trattativa, ma un test di fedeltà estremo, quasi brutale, in un’epoca in cui la maglia pesa meno del portafoglio.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il freddo della Continassa: Vlahovic e il muro di Comolli

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