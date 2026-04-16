Le attrici Meryl Streep e Anne Hathaway stanno portando in giro per il mondo la promozione del sequel di

Meryl Streep e Anne Hathaway sono attualmente impegnate in un tour mondiale per promuovere Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel attesissimo che arriverà nelle sale italiane il 29 aprile. Le due protagoniste si trovano in Giappone, dove hanno incontrato la vlogger Mimiyuuuh per discutere del legame profondo tra l’opera e la comunità LGBTQIA+. Il percorso promozionale della pellicola ha già toccato Città del Messico e Tokyo. Le tappe successive prevedono il passaggio per Seul e Shangai, prima di approdare alle anteprime mondiali previste a New York e a quelle europee a Londra. Il ritorno sulle scene di Miranda, Andy, Emily e Nigel avviene a distanza di quasi vent’anni dal primo capitolo, con una produzione che punta a riportare il pubblico negli uffici di Runway e nelle strade di New York City.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Diavolo Veste Prada 2: il legame segreto con la comunità LGBTQIA+

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer | HOT CORN

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«Il Diavolo Veste Prada 2» approda a Milano: la Rinascente si trasforma nel cuore della rivista «Runway» x.com