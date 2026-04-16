Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo declino dell’uso del corsivo nella scrittura quotidiana. Questa tendenza riguarda sia testi stampati che digitali, dove il carattere inclinato viene sempre meno impiegato. L’italiano scritto, in particolare, sembra perdere una delle sue caratteristiche stilistiche più tradizionali, lasciando spazio a font più semplici e meno decorativi. La diminuzione del corsivo si riflette anche sui materiali didattici e sui metodi di insegnamento.

Anche il corsivo si avvia a entrare nella storia, anzi nella preistoria. Qualcuno, chissà, nel leggere il termine corsivo si domanderà di che cosa si tratta. Bisogna tornare al tempo della scrittura a mano. Preistoria, appunto, pur non essendo passati che pochi decenni. Dall’avvento della macchina da scrivere e successivamente dei computer, si è velocemente disimparato a leggere e scrivere in corsivo. Quello che era considerato il tratto dell’armonia della parola scritta si è progressivamente eclissato. Tutto questo sta provocando una catena di effetti collaterali. Per esempio, l’impossibilità di leggere e di tradurre testi, documenti antichi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il corsivo muore (e l'italiano non sta bene)

IL CURRICULUM È MORTO (e cosa inviare al suo posto)

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