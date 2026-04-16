Il caso rifiuti a Ginostra condanna per l’ex sindaco di Lipari | la sentenza per tre imputati

Il procedimento penale sulla gestione dei rifiuti a Ginostra, frazione dell’isola di Stromboli, si è concluso con tre condanne e un’assoluzione parziale per tre imputati. La vicenda riguarda la gestione dei rifiuti nel periodo in cui era sindaco un ex primo cittadino dell’area. La sentenza è stata depositata nelle ultime ore, chiudendo così il procedimento giudiziario avviato alcuni anni fa.

Si è chiuso con tre condanne e un’assoluzione parziale il procedimento penale sulla gestione dei rifiuti nella frazione di Ginostra, sull’isola di Stromboli. La sentenza è stata pronunciata martedì scorso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, nella persona della.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate La Corte dei Conti conferma la condanna dell'ex sindaco Di Primio: "Sentenza gravida di contraddizioni"L'ex primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, affida a un post sui social il suo commento alla conferma della condanna da parte della Corte dei... Empoli, incinta morì in ospedale: assolte in appello tre dottoresse. Sentenza ribaltata dopo la condanna di primo gradoEMPOLI – La Corte d’Appello di Firenze ha assolto, ribaltando la sentenza in primo grado, tre dottoresse del reparto di ostetricia e ginecologia...