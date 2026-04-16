Il calcio e le sue regole sono un argomento che spesso coinvolge genitori e figli, soprattutto quando si tratta di scegliere lo sport da praticare. Un genitore ha espresso di avere difficoltà nel gestire l’educazione dei propri figli, due maschi, perché crede che altri sport possano essere più adatti alle loro esigenze. La discussione riguarda anche le impostazioni e le regole del calcio, che spesso vengono al centro di confronti tra adulti e giovani atleti.

Ho un problema con l’educazione dei miei figli (due maschi). Credendo che altri sport siano più sani ed educativi non gli ho mai trasmesso la passione per il calcio e non gli ho mai insegnato le regole di base. Questo gli crea problemi quando sono con gli altri bambini, con cui non riescono a giocare se non provando a usare le “nostre” regole di gioco: fantasia, condivisione, rispetto. È ancora presto per l’Italia per affrancarsi da questo sport (nonostante il terzo mondiale da spettatori)? –Tommaso Per qualunque altro sport fare un corso significa imparare a giocare a quello sport e basta. Fai un corso di pallavolo? Semplicemente giochi a pallavolo.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il calcio e le sue regole

Sengun: Il Giocatore che Cambia le Regole del Gioco!

Notizie correlate

Leggi anche: Il culto dei grandi artisti. Spesso sono i falsari a tenere in vita il loro fascino. Il commercio ha le sue regole

La Bologna notturna e le sue regole: tra controlli, servizi ed effetti collateraliChe cosa normiamo quando normiamo la vita della città dal crepuscolo all'alba? C'è un Piano dell’amministrazione che tenta di garantire sicurezza,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ad Bianchi e Faedo al dibattito Stesso gioco, stesse regole – riflessioni su sport e parità di genere; Crisi del calcio, i settori giovanili: Formazione, idee, regole e tempo; Come il capitale statunitense sta riscrivendo le regole del calcio europeo; De Laurentiis: Se Conte vuole andare via, lo dica subito e mi dia modo di trovare il suo sostituto.

Il calcio e le sue regoleHo un problema con l’educazione dei miei figli (due maschi). Credendo che altri sport siano più sani ed educativi non gli ho mai trasmesso la passione per il calcio e non… Leggi ... internazionale.it

Crisi del calcio, i settori giovanili: «Formazione, idee, regole e tempo»Ripartenza e speranza fanno sempre rima con futuro. E il futuro non può che essere giovane. E allora il calcio italiano estromesso per tre volte di fila dai Mondiali deve ripartire dai settori giovani ... giornaledibrescia.it

Quella notte a Old Trafford non è stata una partita. È stata una dichiarazione al mondo. Kaká prese il pallone e trasformò il teatro del calcio inglese nel suo palcoscenico personale. Uno degli stadi più difficili al mondo, pieno di storia e pressione. Ma lui non tre - facebook.com facebook