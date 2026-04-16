Il calcio è Bayern-Real non le rimesse laterali della Premier

Il focus del calcio internazionale si sposta su Bayern e Real, due grandi club europei che si affrontano in una sfida decisiva di Champions League. Nel frattempo, un quotidiano britannico critica la Premier League, ritenendola meno emozionante e avendo subito una sconfitta significativa in termini di spettacolo rispetto alle partite di questa fase della competizione europea. La discussione si concentra sui diversi livelli di interesse e qualità tra i vari campionati.

Impietoso il Telegraph: i quarti di finale di Champions hanno messo a nudo la noia della Premier. Non ci si diverte più e i migliori se ne vanno (vedi Olise e Luis Diaz) Pre Madrid 07042026 - Champions League Real Madrid-Bayern Monaco foto PressinphotoImage Sport nella foto: Michael Olise Tutto il mondo è paese. Il Telegraph si lamenta della noia della Premier League che a – suo dire – avrebbe ricevuto una sonora lezione di calcio e di spettacolo dai quarti di finale di Champions. Il quotidiano tesse l’elogio di Michael Olise e Luis Diaz che hanno lasciato la Premier per trasferirsi al Bayern Monaco. Mentre Bayern Monaco e Real Madrid si davano battaglia in un’emozionante partita di Champions League, da qualche parte in una stanza buia un difensore della Premier League piangeva sommessamente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Real Madrid vs Bayern Munich Highlights | UEFA Champions League Quarter Finals 2026

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