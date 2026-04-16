Il borgo di Mongiove diventa zona 30

La Città Metropolitana di Messina ha stabilito il limite di velocità di 30 kmh sulla strada Provinciale 118 nel tratto che attraversa il borgo di Mongiove. La decisione riguarda direttamente la frazione, dove ora vige questa restrizione per i veicoli che transitano lungo la strada. La nuova normativa si applica esclusivamente alla strada provinciale nel tratto interessato dal provvedimento.

La Città Metropolitana di Messina ha istituito il limite di velocità di 30 kmh lungo la strada Provinciale 118, nel tratto che attraversa la frazione di Mongiove.Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità della vita di residenti, turisti, pedoni e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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