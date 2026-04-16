Durante una trasmissione in diretta su Prime, alcuni tifosi del Liverpool hanno espresso commenti considerati offensivi riguardo alla morte di Diogo Jota. La vicenda ha suscitato immediatamente reazioni di sdegno tra i supporter del club, che hanno criticato duramente le parole pronunciate. La discussione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, portando alla luce le reazioni sui social e le polemiche legate alla gestione dei contenuti trasmessi in diretta.

Ci sono bocconi difficili da mandar giù e cose difficili da digerire. Una di questa è sicuramente la morte di Diogo Jota. Un’assurda, ingiusta tragedia che a Liverpool non riescono a dimenticare. I Reds escono da un stagione abbastanza difficile, da non definire fallimentare, ma sicuramente non ai livelli del club inglese. Poi la sconfitta contro il Psg in Champions dell’altro giorno è stata la ciliegina sulla torta che ha surriscaldato gli animi. Dopo la partita su Prime Video UK è stata analizzata la stagione del Liverpool e i commentatori hanno detto che un impatto importante ha avuto su quest’annata la morte di Diogo Jota. Sentir parlare del calciatore portoghese ha scatenato i social network.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tifosi del Liverpool contro i commenti in diretta su Prime “Vergognoso”

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