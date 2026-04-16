I quarant' anni del circolo fotografico Anaxum a Precenicco

Il Circolo Culturale e Fotografico Anaxum di Precenicco celebra i suoi quarant’anni di attività. Fondato nel 1983, il circolo si è dedicato nel tempo alla promozione della fotografia attraverso esposizioni, corsi e incontri con appassionati e professionisti del settore. Durante questo periodo, ha organizzato numerosi eventi e ha mantenuto un ruolo attivo nel panorama culturale locale. La ricorrenza è stata segnata da una mostra fotografica e da incontri pubblici.

Il Circolo Culturale e Fotografico Anaxum di Precenicco festeggia i suoi primi quarant'anni. Quattro decenni dedicati all'arte della fotografia e dintorni. Per celebrare degnamente questa lunga e impegnata attività, ha predisposto un programma per il 2026 che prevede: nove incontri mensili con.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Circolo Antella, 50 anni di cinema. Il viaggio fotografico nella storiaIl 7 febbraio 1976 Antella inaugurava la nuova sala cinema teatro del Circolo con la proiezione di "Libera, amore mio!" con Claudia Cardinale. A quarant’anni dal maxi processo di Palermo, al Circolo Aurora la testimonianza di Pippo GiordanoSi è tenuto sabato pomeriggio al Circolo Aurora il primo appuntamento del ciclo “Idee in cammino: 1986-2026. Altri aggiornamenti «A quarant'anni è più facile diventare mamma. Ora non mi importa più del giudizio degli altri», la dichiarazione di Sienna MillerSienna Miller non ha dubbi: entrare negli anta non è poi così terribile come si dice, anzi pensa sia il periodo perfetto per una gravidanza. E lo dice con cognizione di causa. A 44 anni l’attrice ... corriereadriatico.it Sienna Miller: «A quarant'anni è più facile diventare mamma. Ora non mi importa più del giudizio degli altri»Sienna Miller non ha dubbi: entrare negli anta non è poi così terribile come si dice, anzi pensa sia il periodo perfetto per una gravidanza. E lo dice con cognizione di causa. A 44 anni l’attrice ... ilmessaggero.it