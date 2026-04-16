Durante il CinemaCon è stato diffuso un primo footage di I Play Rocky, in cui Anthony Ippolito interpreta il ruolo di un giovane Stallone. Il video mostra scene di allenamento e intense sequenze che richiamano l’universo del celebre pugile. La pellicola si concentra sulla fase di creazione del primo Rocky, evidenziando il percorso dietro le quinte legato alla realizzazione del film. Nessun dettaglio sulla data di uscita o altri elementi di produzione sono stati comunicati.

La leggenda di Sylvester Stallone torna sul grande schermo, ma questa volta per raccontare la vera “sfida da pesi massimi” che si è consumata dietro le quinte: quella per realizzare il primo Rocky. Durante la presentazione di Amazon MGM Studios al CinemaCon di Las Vegas, sono stati svelati i primi dettagli di I Play Rocky, il biopic che celebra il 50° anniversario dell’uscita del film originale (21 novembre 1976). Sebbene il materiale video sia stato proiettato in esclusiva assoluta per gli addetti ai lavori presenti in sala e non sia ancora stato rilasciato pubblicamente sul web, le descrizioni trapelate dipingono un’opera intensa e fedele. Il film, diretto dal premio Oscar Peter Farrelly (Green Book), vede protagonista Anthony Ippolito nei panni di un giovane e squattrinato Stallone.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - I Play Rocky: Anthony Ippolito è il giovane Stallone nel primo emozionante footage mostrato al CinemaCon

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