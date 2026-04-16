I comici pugliesi tornano in prima serata con l' ultima puntata del loro show celebrativo

Stasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata dello show comico condotto dai comici pugliesi, Pio e Amedeo. L’evento segna la conclusione di una stagione speciale dedicata ai 25 anni di carriera dei due artisti. La trasmissione, che ha riscosso successo in prima serata, invita il pubblico a partecipare a questa celebrazione finale.

U ltimo appuntamento su Canale 5 con Pio e Amedeo e il loro show comico Stanno tutti invitati per festeggiare i 25 anni di carriera. Reduci dal successo del loro ultimo film Oi Vita Mia, la coppia pugliese anche stasera porterà in tv la sua comicità irriverente e senza filtri insieme a tanti colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Fiorello e Biggio sposi: la parodia di Sal Da Vinci è esilarante X Leggi anche › Tutto su “Come può uno scoglio”, il film un po’ scorretto di Pio e Amedeo Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo ospiti ultima puntata 16 aprile Canale 5. Una festa di musica, risate e ospiti speciali. Questi gli ingredienti di Stanno tutti invitati, show registrato lo scorso marzo alla ChrousLife Arena di Bergamo.🔗 Leggi su Iodonna.it

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