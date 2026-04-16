I Cesaroni buona la prima Ma che amarezza questi finti adolescenti

La settima stagione della serie televisiva ha riscosso un buon successo alla prima messa in onda, attirando un pubblico fedele. Tuttavia, alcuni spettatori hanno espresso delusione per i personaggi giovani, ritenendoli poco credibili e troppo stereotipati. La produzione ha mantenuto intatti gli elementi principali della trama, senza apportare grandi cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti, consolidando così una formula già collaudata.