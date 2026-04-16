I Cesaroni buona la prima Ma che amarezza questi finti adolescenti
La settima stagione della serie televisiva ha riscosso un buon successo alla prima messa in onda, attirando un pubblico fedele. Tuttavia, alcuni spettatori hanno espresso delusione per i personaggi giovani, ritenendoli poco credibili e troppo stereotipati. La produzione ha mantenuto intatti gli elementi principali della trama, senza apportare grandi cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti, consolidando così una formula già collaudata.
Cambiare tutto per non cambiare niente. È la formula gattopardiana che ha funzionato bene nel caso dei “Cesaroni 7”. In positivo, s’intende. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, la scorsa settimana, Claudio Amendola aveva detto: “Mi vanto di essere tra le tre.🔗 Leggi su Romatoday.it
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