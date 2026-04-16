I cattolici Usa davanti al dilemma dell’autorità

Negli Stati Uniti, il rapporto tra cattolici e autorità si trova oggi al centro di un dibattito acceso, che si intreccia con le tensioni tra figure politiche e leader religiosi. Una recente disputa tra un ex presidente e un esponente clericale ha portato alla luce le radici storiche di questa complessità, risalenti a influenze del puritanesimo, che secondo alcuni studiosi ha sempre avuto un legame tra fede e progetti politici.

Lo scontro Trump - Prevost ha radici profonde: come mostra Voegelin, nel puritanesimo americano c’è una radice che tende a ridurre la salvezza a progetto politico. Per questo riconoscere un principio morale superiore per Vance & C. è più difficile. Se si vuole capire qualcosa in più riguardo alle ragioni profonde dello scontro fra Donald Trump e papa Leone e soprattutto all’impatto politico-culturale che può avere in particolare sugli americani, si può sfogliare Il mito del mondo nuovo. Saggio sui movimenti rivoluzionari del nostro tempo, un breve ma fondamentale testo di Eric Voegelin appena ripubblicato in Italia dal coraggioso editore Settimo Sigillo.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I cattolici Usa davanti al dilemma dell’autorità Notizie correlate Il dilemma dell’Isola di Kharg: perché gli Usa non toccano il cuore dell’export di petrolio iranianoWashington intende inserire un futuro Iran nella sua architettura di sicurezza e mira alle risorse del Paese, non al loro smantellamento. Attacco di Trump al Papa, Mastella: “Goffo e scriteriato, spero che cattolici Usa mandino all’aria il suo disegno”Tempo di lettura: < 1 minuto“Il presidente americano Trump non finisce di stupire, in negativo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Usa, il dissenso cattolico contro Trump; I cattolici americani abbandonano Trump: scenario da incubo per il voto di MidTerm; Il Papa mobilita i cattolici americani E il Pentagono convoca il nunzio Usa; Blog | Davanti alla manipolazione politica dei social, la GenZ africana usa un'arma infallibile: toglie l'attenzione. Usa, il dissenso cattolico contro TrumpInvito che è giunto con esplicito riferimento alla guerra mossa dagli Usa contro l’Iran, invitando «tutte le persone di buona volontà a cercare sempre la pace e non la violenza, a rifiutare la guerra, ... cittanuova.it La destra cattolica Usa: 'Trump sta irradiando lo spirito dell'Anticristo'L'attacco di Donald Trump al Papa e la sua pubblicazione di un'immagine generata dall'IA che lo ritrae come una figura simile a Cristo hanno suscitato indignazione nella destra religiosa americana, pr ... ansa.it "Ponzia Pilata sull’Iran, camerieri degli Usa". Così Marco Travaglio definisce la linea di Meloni tra silenzio su Gaza e sudditanza agli Stati Uniti - Guarda il video - facebook.com facebook Una tregua anche a Beirut: Iran e Usa premono, Tel Aviv resiste. L’Idf chiede 3 condizioni. @rantoniucci x.com