Durante i colloqui con gli Stati Uniti, l’Iran ha proposto di consentire il libero transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dal lato omanita. La proposta riguarda l’apertura di un passaggio garantito per le imbarcazioni che attraversano questa via strategica, che collega il Golfo Persico al Mare di Oman. La questione si inserisce nel quadro delle trattative in corso tra le parti coinvolte nella regione.

Nell’ambito dei colloqui con gli Stati Uniti, l’ Iran potrebbe valutare la possibilità di consentire alle navi di attraversare liberamente lo Stretto di Hormuz dal lato omanita senza rischio di attacchi, a condizione che i negoziati con Washington producano un’intesa capace di scongiurare una nuova escalation. Lo riporta Reuters, citando un funzionario di Teheran. La fonte non ha specificato se la Repubblica Islamica è intenzionata o meno a consentire l’attività di bonifica dalle mine navali posizionate nel tratto di mare e nemmeno se il libero transito verrebbe consentito a tutte le imbarcazioni, comprese quelle collegate a Israele. Da Hormuz passa un quinto dei flussi di greggio e gnl.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hormuz, la proposta iraniana: libero transito per le navi dal lato omanita

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, verso il secondo round di negoziati. «Teheran potrebbe lasciare libero il lato omanita per far passare le navi a Hormuz» – La diretta

Stretto Hormuz, cosa è la "nebbia elettronica" che paralizza le navi e impedisce il transitoNello Stretto di Hormuz, il confine tra realtà fisica e proiezione digitale è completamente evaporato.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L’Ue respinge il piano di Trump sui pedaggi nello Stretto di Hormuz; Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: Teheran vuole un accordo; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Iran, piano di pace dal Pakistan: tregua e apertura di Hormuz. No di Teheran.

Iran, una petroliera cinese passa da Hormuz nonostante il blocco navale. Nyt: «Trump rigetta la proposta dell’Iran sul nucleare»Dopo lo stop al passaggio, un nave già sanzionata dagli Usa attraversa lo Stretto, secondo quanto riporta Reuters. L’offerta di Teheran di una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchim ... editorialedomani.it

Hormuz, la mossa dell'Iran: apertura alle navi dal lato dell'Oman. Ma la tensione è altissimaL'Iran avrebbe proposto e starebbe valutando la possibilità di consentire la libera navigazione delle navi dal lato omanita dello Stretto ... iltempo.it

L'Iran minaccia di affondare navi americane a Hormuz: "Trump vuole fare il poliziotto dello Stretto" Il consigliere militare di Khamenei, Mohsen Rezaei, lo ha dichiarato alla tv di Stato Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

“Il regime iraniano ha capito qual è il tallone d’Achille della comunità internazionale: lo Stretto di Hormuz. Prima di cominciare questa guerra folle al buio, Usa e Israele non hanno considerato che i Pasdaran potessero minare il passaggio marittimo né i numeri x.com