Ho partecipato a un Death Cafè | vi racconto cosa succede all' interno del cerchio della morte

Recentemente ho preso parte a un Death Cafè, un incontro in cui si discute apertamente di temi legati alla morte. Durante l’evento, i partecipanti si sono confrontati su esperienze personali e riflessioni, creando un ambiente di condivisione informale e rispettoso. Nel frattempo, si ricorda come nel 1986 uscì nelle sale cinematografiche

Esattamente 40 anni fa, nel 1986, debuttava nelle sale cinematografiche Highlander - L'ultimo immortale, la pellicola che avrebbe consacrato il mito di Connor MacLeod. Nel finale del film, lo scontro epico con il Kurgan permette al protagonista di sconfiggere l'ultimo dei suoi simili e ottenere.🔗 Leggi su Riminitoday.it The Light Gate- Paranormal Research with Mike Ricksecker Notizie correlate Torna Death Café parlare di morte per celebrare la vitaSi chiamano Death Café, letteralmente i “Caffè della morte”, ma sono l’opposto di un luogo di ritrovo lugubre per persone affrante vestite di nero. "Ho un locale in via Bergamo e vi spiego che cosa succede davvero nel borgo della movida"A parlare è proprio il gestore di un locale, oltre che coordinatore della consulta di quartiere San Gerardo-Centro. Contenuti di approfondimento Si parla di: Ho partecipato a un Death Cafè: vi racconto cosa succede all'interno del cerchio della morte. Incontriamoci al Death CafèOggi a Milano si terrà un incontro per discutere di ciò di cui non si vorrebbe mai parlare: la morte. Lo si farà seduti al tavolino, davanti a un buon caffè e a dei pasticcini, come ai funerali degli ... ilgiorno.it Lasciti solidali: Cbm Italia, lunedì 15 settembre a Milano un Death Cafè per interrogarsi su Questioni di vita e di morteRiflettere sulla morte può aiutare a vivere meglio? Da questa domanda nasce l’idea di Cbm Italia – organizzazione internazionale impegnata nella salute, l’educazione, il lavoro e i diritti delle ... agensir.it