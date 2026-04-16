Hanno scelto lei Eleonora Daniele non solo Storie Italiane | la notizia

Ogni mattina, su Rai Uno, va in onda uno dei programmi più seguiti del palinsesto, con un appuntamento che si ripete regolarmente. La conduttrice Eleonora Daniele ha mantenuto il suo ruolo per diversi anni, diventando uno dei volti più riconoscibili del daytime. La trasmissione si distingue per il suo format e per l’attenzione rivolta alle storie di vita dei protagonisti. La scelta di affidarle questa fascia oraria si è consolidata nel tempo.

C’è un appuntamento che, mattina dopo mattina, continua a dimostrarsi uno dei punti più solidi del daytime di Rai Uno. In una fascia oraria sempre molto competitiva, il pubblico non sembra avere alcuna intenzione di cambiare abitudini e continua a premiare un volto ormai centrale della televisione del servizio pubblico. Il risultato è una stagione che, a pochi mesi dalla chiusura, può già essere letta come un nuovo successo. Da settembre a oggi, il rotocalco guidato da Eleonora Daniele ha mantenuto una tenuta importante, confermando una fedeltà del pubblico che va oltre il semplice effetto abitudine. Anche la puntata andata in onda ieri ha ottenuto numeri di tutto rilievo: secondo quanto riportato da Tv DavideMaggio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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