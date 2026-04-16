gli ungheresi voltano pagina

Gli ungheresi hanno scelto di cambiare governo dopo anni di leadership di Viktor Orbán. Il nuovo presidente del consiglio, Péter Magyar, si prepara a governare, ma dovrà affrontare diverse sfide per consolidare il suo ruolo. La transizione politica segna un passaggio importante, anche se non mancano le difficoltà da affrontare nel prossimo periodo. La situazione politica nel paese si sta evolvendo in modo significativo.

Il sistema di potere di Viktor Orbán è crollato. Ma il futuro premier Péter Magyar ha di fronte diversi ostacoli. E dovrà ricostruire la democrazia senza forzare le regole Il sistema di potere di Viktor Orbán è crollato. Ma il futuro premier Péter Magyar ha di fronte diversi ostacoli. E dovrà ricostruire la democrazia senza forzare le regole Dopo aver governato l’Ungheria per sedici anni, trasformando il piccolo paese dell’Europa centrale in un modello di quella che lui stesso ha definito “democrazia illiberale”, Viktor Orbán ha incassato una netta sconfitta alle elezioni del 12 aprile. Tisza, il principale partito di opposizione, ha ottenuto più di due terzi dei seggi al parlamento di Budapest.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Les Hongrois choisissent Peter Magyar et tournent la page sur le régime autoritaire d’Orban

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