Gli Oratori di Santa Maria delle Grazie e di Sant’Ilario in Oltretorrente riaprono alla città

Due importanti luoghi storici dell'Oltretorrente, gli Oratori di Santa Maria delle Grazie e di Sant’Ilario, riaprono al pubblico dopo un periodo di chiusura. Saranno disponibili visite guidate, concerti e installazioni immersive, tutte gratuite, che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane. Gli interventi di recupero hanno riguardato gli spazi interni e gli arredi, rendendo nuovamente accessibili i due siti alla comunità e ai visitatori.

Gli Oratori di Santa Maria delle Grazie e di Sant’Ilario in Oltretorrente, due luoghi di grande valore artistico e identitario dell'Oltretorrente, apriranno al pubblico con un calendario di iniziative culturali gratuite tra visite guidate, concerti e installazioni immersive. Oggi, giovedì 16.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Qualiano, nuovo abbandono di rifiuti in piazza Santa Maria delle GrazieUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Qualiano, via Santa Maria delle Grazie: alberi morti simbolo di degradoNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Presentato l'Oratorio estivo Bella Fra!; Cogli l’estate 2026, progetto per gli Oratori affiliati alla rete Noi della Città di Torino; Savona, al Cristo Risorto presentato il progetto Oratori in MUSicA - Diocesi di Savona; Conto alla rovescia per gli oratori estivi. Come gli oratori stanno rispondendo al disagio dei ragazziIl disagio dei giovani è anche, e in certi casi soprattutto, un disagio spirituale. Una grande maggioranza (86%) degli adolescenti manifesta il proprio malessere come disaffezione verso il cammino ... avvenire.it Assegnati i fondi per la formazione degli animatori degli oratori di RomaIl Centro Oratori Romani ha annunciato, come previsto dal bando dello scorso aprile, il finanziamento dei progetti formativi di cinque reti di oratori in varie parti della città. Parliamo di realtà ... romatoday.it Ultima festa dello sport dell’anno per gli oratori della Puglia nord, prima delle “Final time” di fine maggio a Napoli! A Foggia, circa 200 ragazzi da diverse città si sono incontrati per una giornata di sport, gioia e condivisione, in pieno stile salesiano. Tra sole, - facebook.com facebook