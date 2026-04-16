Nella partita tra Bayern Monaco e Real Madrid, gli errori commessi hanno influenzato l’andamento dell’incontro fino al finale. Al 94’, il match ha fatto registrare numerose sbavature, giocate imprecise e occasioni da gol mancate. Durante una transizione, un passaggio sbagliato ha portato a una richiesta di intervento da parte di un commentatore, sottolineando quanto le imprecisioni abbiano caratterizzato l’intera sfida.

Al 94' abbiamo già superato il picco glicemico da sbavature, giocate, occasioni da gol e, sull'ennesima transizione di Olise, Sandro Piccinini chiede pietà: «Adesso dovrebbe tenerla lì!». Piccinini sembra implorarlo come se Olise stesse per sparare in testa a un gattino e, come sempre, lo grida. In effetti, per noi che siamo abituati al niente della Serie A, è così. Piccinini è la voce storica delle notti di Champions su Mediaset, è nell’area della nostalgia del nostro cervello, e la nostalgia, come queste notti di Champions, è il frutto proibito nato dai nostri 0-0: proibita, sì, ma anche (e proprio per questo) irresistibile. Le...🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Gli errori che hanno reso Bayern Monaco-Real Madrid la partita dell'anno

Inter-Arsenal 1-3: gol e highlights | Champions League

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