Glasner sfida la Fiorentina | sogno Serie A e attacco totale al Franchi

Il tecnico del Crystal Palace ha espresso il desiderio di lavorare in Italia, specificando di essere interessato a un club di Serie A. In una dichiarazione recente, ha parlato di ambizioni di crescita e di voler affrontare nuove sfide nel massimo campionato italiano. Non sono state annunciate offerte ufficiali o trattative avviate, ma il suo interesse è stato reso pubblico attraverso un’intervista. La sua volontà di trasferirsi nel calcio italiano ha attirato l’attenzione di diverse testate sportive.

Il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha manifestato il desiderio di allenare in Serie A in futuro, ribadendo al contempo che la sua squadra affronterà il ritorno della Conference League allo Stadio Franchi con l’obiettivo di mantenere un approccio offensivo, nonostante il vantaggio ottenuto nel primo incontro. In occasione della conferenza stampa tenutasi a Firenze in vista della sfida di giovedì contro la Fiorentina, il mister austriaco ha commentato le recenti prestazioni delle squadre inglesi nei confronti dei club italiani. Analizzando lo scontro tra Bologna e Aston Villa, Glasner ha notato come la squadra emiliana abbia sprecato diverse occasioni da rete, suggerendo che non esista un divario netto tra i due campionati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Glasner sfida la Fiorentina: sogno Serie A e attacco totale al Franchi Notizie correlate Fiorentina e Torino bloccate sullo 0-0: sfida a vuoto al Franchi per la Serie A 2026.Il campo di gioco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze è stato teatro di un pareggio a reti inviolate tra Fiorentina e Torino, in una partita... Serie A, la Fiorentina beffata nel recupero dal Torino: finisce 2-2 al FranchiLa Fiorentina pareggia 2-2 al Franchi contro il Torino, nella sfida valida per il 24° turno di Serie A. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crystal Palace, il dopo Glasner: sfida alla Fiorentina anche in panchina?; (VIDEO) Glasner (S. Stampa): Ho visto la Fiorentina unita e compatta dopo il gol di Fagioli. Speriamo che per loro siano le ultime due gare; Verso Crystal Palace-Fiorentina, Glasner: Selhurst Park sarà un fortino; Glasner: Non capita tutti gli anni di giocare un quarto di finale europeo. Glasner: Valuterei l'offerta di un club italiano. Sorpreso di aver segnato tre gol alla FiorentinaIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno con la Fiorentina in Conference League, mister Oliver Glasner ha parlato anche della. tuttomercatoweb.com Glasner: L'andata non ci condizionerà: in campo con la stessa mentalitàAlla vigilia della sfida di ritorno in Conference League contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale del torneo, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il ... firenzeviola.it Il Crystal Palace arriva alla sfida contro la Fiorentina nella forma migliore, Oliver Glasner motiva i suoi con parole al miele - facebook.com facebook